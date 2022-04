Gazprombank Russland weist Gaszahlungen aus Deutschland und Österreich zurück

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bestätigte die zurückgewiesenen Zahlungen. Es bestünden "Unklarheiten bei der Abwicklung der Zahlungen", heißt es in einer Pressemitteilung. Diese beträfen "marginale Gasmengen" von etwa 0,2 Prozent der russischen Importmengen nach Europa". Man könne diese Menge über Ankäufe am Markt ersetzen. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei gewährleistet, die Zahlungen sollen "vertragsgemäß in Euro" erfolgen.