Öl- und Gaspreisexplosion Gazprom macht rund 42 Milliarden Euro Gewinn

Ursprünglich sollten die Aktionäre für das abgelaufene Jahr 52,53 Rubel je Aktie erhalten. Das wäre die höchste Ausschüttung in der Firmengeschichte gewesen. Für das erste Halbjahr will Gazprom 51,03 Rubel pro Anteilsschein zahlen. Das wären rund 20 Milliarden Euro. Etwa die Hälfte davon geht an den russischen Staat, er besitzt gut 50 Prozent der Gazprom-Anteile. Die Aktionäre müssen dem Vorschlag am 30. September noch zustimmen.