Traditionell verhandeln viele Unternehmen im Herbst mit ihren Versorgern die neuen Energielieferverträge. Das waren lange Routineveranstaltungen – in diesem Jahr geht es angesichts der Preisexplosionen für viele Firmen um die Existenz. Parallel beginnt ab 1. Oktober das neu eingeführte Instrument der Auktionen, mit dem die Bundesnetzagentur die Energienot in der Wirtschaft abfedern will. René Schumann (35), CEO der Negotiation Advisory Group, ist ein renommierter Experte für Verhandlungen und Verträge. Zusammen mit seinem Kollegen Daniel Drexlin-Runde (29), der bereits für mehrere Energiekonzerne tätig war, analysiert er den Energiemarkt und weiß, worauf es jetzt in diesen komplexen Verhandlungen ankommt.