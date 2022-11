Der in Schieflage geratene ostdeutsche Gaskonzern VNG soll Insidern zufolge vom Bund mit einer Milliardenhilfe zurück in die Spur gebracht werden. Dabei handle es sich offenbar um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.