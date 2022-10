Seit Tagen ist der Sprit in Frankreich knapp, weil Arbeiter an französischen Raffinerien und Tanklagern streiken. Jetzt will Frankreichs Regierung hart durchgreifen und Personal zum Dienst verpflichten. Premierministerin Élisabeth Borne (61) sagte am Dienstagnachmittag in der Nationalversammlung, sie habe die zuständigen lokalen Behörden um ein Verfahren gebeten, um notwendiges Personal an den Lagerstätten vom Unternehmen Exxon zum Dienst zu verpflichten. Die Aktie von Exxon gab am Dienstag leicht nach.