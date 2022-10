Flüssigerdgas Der nächste Engpass in der Energiekrise sind LNG-Tanker

Das führt dazu, dass Versorgungsunternehmen und Händler das Flüssigerdgas zunehmend in Schiffen auf See lagern. Durch diesen sogenannten "Floating Storage" fallen am Markt weitere Tanker weg, die den Brennstoff von Hafen zu Hafen transportieren könnten.

Ein weiteres Problem ist, dass Europas bestehende LNG-Infrastruktur an seine Grenzen stößt. Die Importanlagen kommen nicht mehr hinterher, die Massen ankommender Schiffen abzufertigen – wie Anfang der Woche in Spanien. Das Land bietet in dieser Woche nur sechs Slots an seinen Regasifizierungsterminals an, so eine Quelle aus der Branche. Das entspricht weniger als einem Fünftel der Schiffe, die am Dienstag vor den spanischen Küsten Schlange standen. Spanien verfügt mit insgesamt sechs Terminals über die größten Wiederverdampfungskapazitäten in der Europäischen Union.