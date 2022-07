Erneuerbare Energien holen auf: Kräftiger Wind im Winter und viel Sonne im Frühling haben den Ökostromanteil in Deutschland so weit steigen lassen, dass erneuerbare Energien im ersten Halbjahr 49 Prozent des Stromverbrauches deckten. Das ergeben vorläufige Berechnungen des Branchenverbandes BDEW und des Stuttgarter Forschungsinstitutes ZSW ergaben. Im Vorjahreszeitraum war der Anteil noch mehr als 6 Prozentpunkte geringer. Mit Abstand wichtigste Ökostromquelle sind demnach Windräder an Land, deren Anteil von 17 auf 21 Prozent stieg. Solaranlagen legten von 10 auf 12 Prozent zu, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht.