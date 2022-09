Ausfall von Nord Stream 1 Was der russische Gas-Lieferstopp für Wirtschaft und Verbraucher bedeutet

Die Bundesnetzagentur verweist zwar auf die Fortschritte bei der Schaffung neuer Anlandekapazitäten für Flüssiggas, betont aber auch die Bedeutung eines sparsamen Gasverbrauchs. "Angesichts der russischen Entscheidung, vorerst kein Gas über Nord Stream 1 fließen zu lassen, gewinnen die LNG Terminals, die relevanten Speicherstände und signifikante Einsparnotwendigkeiten an Bedeutung", twitterte Müller am Freitag. Für zukünftige Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) werden gerade an Nord- und Ostsee im Eiltempo Terminals geplant und gebaut. Zum Jahreswechsel sollen die ersten Anlagen den Betrieb aufnehmen.

Was bleibt der Bundesregierung jetzt an Maßnahmen?

Seit dem 23. Juni gilt die zweite von drei Stufen im Notfallplan Gas . In dieser sogenannten Alarmstufe kümmern sich die Marktakteure noch in Eigenregie um eine Beherrschung der Lage. Wenn sich die Versorgungssituation wie jetzt dauerhaft verschlechtert, kann die Bundesregierung per Verordnung die dritte Eskalationsstufe ausrufen.

In der sogenannten Notfallstufe greift der Staat in den Markt ein. Die Bundesnetzagentur wird zum "Bundeslastverteiler". Das bedeutet: Wenn nicht mehr genug Gas da ist, entscheidet die Bundesnetzagentur in Abstimmung mit Netzbetreibern, welcher Kunde versorgt wird und welcher nicht. Besonders geschützt sind dabei etwa Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser, und Gaskraftwerke, die zugleich auch der Wärmeversorgung von Haushalten dienen.

Diese sogenannten geschützten Kunden werden möglichst bis zuletzt mit Gas versorgt. Nicht geschützten Kunden wie Unternehmen kann dagegen eher das Gas rationiert werden, jedoch muss eine solche Rationierung verhältnismäßig sein. Welche Unternehmen als erstes auf Gas verzichten müssten, ist nicht bekannt. Um eine "informierte Abwägungsentscheidung" treffen zu können, hat die Bundesnetzagentur in den vergangenen Monaten eine Datenabfrage von Unternehmen vorbereitet .

Aber auch geschützte Kunden müssen bei einem drohenden Gasmangel im kommenden Winter mit Einschränkungen rechnen. "Geschützte Kunden genießen keinen absoluten Schutz. Die Bundesnetzagentur kann nicht ausschließen, dass in einer Gasmangellage auch gegenüber geschützten Kunden Anweisungen ergehen, den Gasbezug zu reduzieren", warnte die Bundesnetzagentur am Montag. Im Krisenfall sollen geschützte Verbraucher demnach auf den "Komfort"-Anteil ihres Gasbezuges verzichten. Nicht geschützt sei etwa der Gasbezug, um private Pools oder eine Sauna zu heizen. Das bedeute aber nicht, dass die Betroffenen ihren Gasbezug einstellen müssten, betonte die Behörde.

Wie wahrscheinlich sind Rationierungen?

Ob es zu Rationierungen kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist, inwieweit Deutschland es schafft, Gas einzusparen. In der ersten, etwas kälteren Septemberwoche hätten die privaten Verbraucher ihren Gasverbrauch leicht gesteigert, sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Offenbar sei noch nicht allen klar, dass man zum Gassparen die Einstellungen der Heizung ändern müsse. "Ob es im Winter ohne Rationierungen klappt, können wir alle beeinflussen: Es steht und fällt mit dem Verhalten der privaten Haushalte." Seit Anfang Septembers gilt eine neue Einsparverordnung, die unter anderem reduzierte Temperaturen in öffentlichen Räumen und weniger Beleuchtung an Denkmälern und Gebäuden vorsieht.

Zudem beeinflusst das Wetter den Gasverbrauch. Die Europäische Kommission warnte im Juli, dass ein ungewöhnlich kalter Winter oder geringere Gasimporte aus alternativen Quellen das Risiko "weiterer drastischer Kürzungen" erhöhen würden. Die Europäische Union hatte bislang nur ein freiwilliges Ziel zur Senkung der Gasnachfrage um 15 Prozent festgelegt. Am 9. September kommen die Energieminister für eine Dringlichkeitssitzung zusammen.

Laut EU-Diplomaten sollen nun wahrscheinlich Schritte in Betracht gezogen, die zuvor undenkbar schienen, berichtet Bloomberg . In Anbetracht der knappen Gasversorgung könne man nicht ausschließen, dass es in diesem Winter je nach Wetterlage zu obligatorischen Gasbeschränkungen für nicht lebensnotwendige Industrien oder sogar zu 'rollenden Gasabschaltungen' kommt, schreiben die Analysten von J.P. Morgan . Auch der Chef des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper, Klaus-Dieter Maubach, schließt nicht aus, dass in Deutschland die Gas-Verteilung rationiert werden muss. Das sei etwas, was vielleicht in Betracht gezogen werden müsste, sagte der Manager am Montag.

Welche Folgen hat das für Verbraucher und die Wirtschaft?

Unternehmen und private Verbraucher müssen sich auf deutlich steigende Gaspreise einstellen. Nach dem Gas-Lieferstopp aus Russland sprang am Montagmorgen der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas, die europäische Benchmark, um 30 Prozent auf 272 Euro je Megawattstunde. Die damit verbundene Sorge vor einer Rezession sorgte an den europäischen Börsen für kräftige Kursverluste. Auch der Eurokurs fiel auf ein Rekordtief.