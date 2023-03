Staatlicher Energiekonzern Eon-Manager Lewis wird Vorstandschef bei Uniper

Uniper-Aufsichtsratschef Tom Blades (67) bescheinigte Lewis "Expertise, Weitblick und Leidenschaft". Lewis kennt viele Uniper-Mitarbeiter noch aus der gemeinsamen Vergangenheit bei Eon – denn Uniper ist aus der ehemaligen Kraftwerkssparte und dem Handelsgeschäft des Energiekonzerns hervorgegangen, das dieser 2016 abgespalten hatte. Er war seit 2007 in verschiedenen Positionen bei Eon tätig und kümmerte sich dort auch um erneuerbare Energien. Aktuell verantwortet er das Geschäft in Großbritannien. Seine Auswahl kam auch bei den Uniper-Arbeitnehmern gut an. "Wir bekommen (...) einen erfahrenen Vorstandsvorsitzenden, dem die Belange der Belegschaft wichtig sind", sagte Konzernbetriebsratschef Harald Seegatz. Zudem sei Lewis "ein Energiemanager, der für Zukunftsthemen und die grüne Transformation steht".