Der frühere IBM-Manager Erich Clementi (64) soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Energiekonzerns Eon werden. Der amtierende Chef des Kontrollgremiums, Karl-Ludwig Kley (71) habe sich entschieden auf der Hauptversammlung des Konzerns am 17. Mai nicht mehr für eine Wiederwahl in den Aufsichtsrat zur Verfügung zu stehen, teilte der Konzern am Dienstag mit.