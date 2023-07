So dürfte das bereinigte Konzern-Ebitda von 4,1 Milliarden auf 5,7 Milliarden Euro gestiegen sein, wie Eon anhand vorläufiger Zahlen weiter mitteilte. Der bereinigte Konzernüberschuss legte von 1,4 Milliarden auf 2,3 Milliarden Euro zu. Die ausführlichen Zahlen will Eon am 9. August vorlegen. Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von Eon legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um eineinhalb Prozent zu.