Mehr Dividende Eon bereitet Kunden auf weiter steigende Strom- und Gaspreise vor

Eon-Chef Birnbaum erwartet weiter steigende Preise für Strom und Gas. Auf russisches Gas werde Deutschland auch nicht so schnell verzichten können. An der Beteiligung der Gaspipeline Nord Stream 1 will der Konzern festhalten.