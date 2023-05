Vom Staubsaugerhersteller zum Spezialisten für interaktive, vernetzte Küchenmaschinen: Die 1883 gegründete Wuppertaler Traditionsfirma hat in den vergangenen Jahren ihre Transformationsfähigkeit bewiesen. Trotz wachsender Konkurrenz durch zum Teil deutlich günstigere Nachahmerprodukte legte der Umsatz mit dem Kochautomaten Thermomix in den vergangenen Jahren im Schnitt um 11 Prozent zu, gestützt durch den von der Corona-Pandemie verstärkten Trend zum Selberkochen. In der jungen Generation gilt das internetfähige Gerät als Statussymbol, die konzerneigene Plattform Cookidoo bietet mehr als 80.000 Rezepte für jeden Geschmack und hat mehr als 940.000 aktive Nutzer. Vorwerk ist bis heute in Familienhand und setzte 2021 mit mehr als 11.000 Beschäftigten 3,4 Milliarden Euro um.