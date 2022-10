Deutschland und viele andere Staaten in Europa bangen angesichts weggefallener Gaslieferungen aus Russland um ihre Gasversorgung in diesem Winter. Seit Anfang September fließt in die Bundesrepublik gar kein russisches Gas mehr, im Rest von Europa kommen nur noch kleine Mengen an. Hat Europa also genug Gas für den kommenden Winter? Wovon hängt dies ab? Und wo stehen wir jetzt bei der Gasversorgung? Die folgenden Grafiken geben Antworten.