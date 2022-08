Angesichts aller globalen Unsicherheiten sei es jetzt nicht die Zeit, die Disziplin zu verlieren – so äußerte sich BP-Chef Bernard Looney (52) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, nachdem er den höchsten Gewinn von BP seit 14 Jahren gemeldet hatte. Die Zurückhaltung bei den Ausgaben könnte die Energieversorgungskrise also noch verschärfen. So lag die Öl- und Gasförderung der fünf Konzerne in den ersten sechs Monaten des Jahres 14,6 Millionen Barrel Öl-Äquivalent pro Tag (boe/d) und damit etwa 10 Prozent unter dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie.

Nur wenig Ausgaben für den Umbau von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern

In früheren Boomzeiten, etwa Anfang der 2000er-Jahre, hatte "Big Oil" die sprudelnden Gewinne noch genutzt, um Investitionen schnell und kräftig zu erhöhen. Nach vielen mageren Jahren bleiben sie nun vorsichtig, steigern lieber die Werthaltigkeit der Unternehmen und schütten Geld an die Anteilseigner aus. Vor der Pandemie lagen die vierteljährlichen Gewinnausschüttungen an die Aktionäre zwischen 16 und 20 Milliarden Dollar – mindestens ein Drittel unter dem aktuellen Niveau.