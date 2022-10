Ein Umstieg auf Biogasanlagen, die sich binnen weniger Wochen refinanzieren?

Viele Projekte, die wir jetzt in Richtung nachhaltige Energien planen, machen ökonomisch extrem Sinn. Noch nicht für diesen Winter, aktuell füllen wir damit vor allem Lücken in der Versorgung. Aber für die Zeit danach wird es sehr interessant: Wenn wir solche Anlagen im großen Stil ausbauen, können wir in absehbarer Zukunft zu einem Gasexporteur werden und auch Gas nach Deutschland liefern. Auch beim Thema Solarenergie und Windkraft können wir große Projekte rascher realisieren, als es derzeit in Deutschland möglich ist. Ich war häufig in Deutschland. Ich weiß, wovon ich spreche.