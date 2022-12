Künftig könnten in der Kernfusion – ebenso wie bereits in der Raumfahrt – neben staatlichen Akteuren private Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, glaubt Roth. Derzeit gebe es in der Branche weltweit etwa 60 Start-ups.

Den nun verkündeten Erfolg vergleicht Roth mit dem ersten Motorflug der Brüder Wright 1903 an der US-Ostküste – das war der Auftakt zur Ära der modernen Luftfahrt. Die neue Energiequelle, so Roth, könne die Menschheit in ein neues Zeitalter katapultieren.