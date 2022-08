In anderen Ländern wie Italien oder Spanien bestehe dagegen die Gefahr, dass der Staat zu viele Ladepunkte für zu wenige Elektroautos fördere. Auch hierzulande ist der Bund aktiv und will mit dem "Deutschlandnetz" bis 2023 etwa 1100 zusätzliche Ladestandorte schaffen. Das zwei Milliarden Euro schwere Vorhaben ist umstritten , einige Anbieter legten zuletzt Beschwerde bei der EU-Kommission ein. Sie stören sich vor allem an der geplanten Preisdeckelung von 44 Cent pro Kilowattstunde. Bain-Berater Zayer hält es aber für unwahrscheinlich, dass das "Deutschlandnetz" die etablierteren Anbieter am Markt in Gefahr bringen wird. Dafür seien die geplanten Standorte zu unattraktiv.