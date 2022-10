Seinen ersten Auftritt als designierter Chef des maroden, überwiegend staatlichen KonzernsEDF wird Rémont an diesem Mittwoch haben. Der frühere Schneider-Electric-Manager wird vor beiden Kammern des Parlaments erscheinen, die ihn formal ernennen müssen, und seine Pläne skizzieren. In den vergangenen Monaten war EDF stark in die Kritik geraten, weil der Konzern wegen Materialmängeln, verschleppten Reparaturen und Missmanagement etwa die Hälfte seiner 56 Atomkraftwerke vom Netz nehmen musste. Wirtschaftlich war das Unternehmen dadurch in arge Probleme geraten – und hatte gleichzeitig das Chaos in Europas Energiemarkt verschärft.