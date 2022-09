Der Stillstand der Atomkraftwerke in Frankreich kommt den staatlichen Kraftwerkbetreiber EDF noch teurer zu stehen als bisher gedacht. Der hoch verschuldete Energieversorger hat daher zum fünften Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose reduziert. Der Konzern erwarte eine geringere Produktion von Atomstrom und rechne damit, dass die Einnahmen um 29 Milliarden Euro niedriger ausfallen werden, teilte EDF am Donnerstag in Paris mit. Zuvor hatte das Unternehmen, das vor der Verstaatlichung steht, eine Belastung des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 24 Milliarden Euro angekündigt. Die Aktie rutschte am Dienstag spürbar ab.