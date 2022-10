Erdöl aus Russland Polen entdeckt Leck an der Druschba-Ölpipeline

An der Ölpipeline Druschba aus Russland ist dem polnischen Betreiber Pern zufolge ein Leck an einem der beiden Stränge aufgetreten. Dieses sei am Dienstagabend entdeckt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. Es wurde in einem Abschnitt der Leitung etwa 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock entfernt entdeckt.