Wird Diesel an den Zapfsäulen dadurch teurer?

Das ist schwer vorherzusehen und unter Marktbeobachtern umstritten. Entscheidend ist vor allem die Preisentwicklung an den Weltmärkten. Was für höhere Preise spricht, sind die längeren Transportwege. Wenn die EU nicht mehr in Russland, sondern in entfernteren Gegenden wie Saudi-Arabien einkauft, werden die Transporte teurer. Zudem ist Diesel auf dem Weltmarkt knapp und viele Industriebetriebe nutzen wegen der gestiegenen Erdgaspreise für ihre Anlagen vermehrt Heizöl, das im gleichen Raffinerieprozess wie Diesel hergestellt wird. Dies trug dazu bei, dass die Dieselpreise zuletzt stark angestiegen sind.

Gegen höhere Preise spricht, dass das Embargo seit Längerem bekannt ist und am Handel beteiligte Unternehmen sich entsprechend darauf vorbereiten konnten. Aus diesem Grund rechnet etwa Ökonom Jens Südekum (47) nicht mit dramatischen Preissprüngen, zumal am wichtigsten europäischen Umschlagplatz für Öl – den Häfen Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam (kurz: ARA) – regelrecht gehamstert wurde. "Die Diesellager sind voll bis zum Anschlag. Das wird die Preisanstiege begrenzen." Einen gewissen Puffer hat Deutschland also noch – zumindest für die erste Zeit.

Steigen die Diesel-Preise in Ostdeutschland noch weiter, da die Region besonders vom russischen Öl abhängig ist?

Möglich ist das. Trotz einer Einigung zwischen Polen und Deutschland, sich gegenseitig bei der Öl-Versorgung zu unterstützen, ist die Produktion der ostdeutschen Raffinerien PCK und Leuna seit Anfang des Jahres gedrosselt. Die PCK im brandenburgischen Schwedt läuft auf einer Auslastung von nur rund 55 Prozent, seit sie nicht mehr mit russischem Rohöl über die Pipeline Druschba versorgt wird. Das ist zu wenig, um die Ostdeutschland und Westpolen dauerhaft mit Benzin und Diesel beliefern zu können.

Die Produktion ließe sich steigern, wenn nicht-russisches Öl von Tankern im polnischen Hafen Danzig entladen und von dort in die Druschba-Pipeline eingespeist werden würde. Aber Polen stellt sich quer. Man wolle nicht mit den Russen zusammenarbeiten, heißt es. Die PCK-Raffinerie ist nämlich trotz Treuhandverwaltung immer noch mehrheitlich in russischer Hand über den Ölkonzern Rosneft.

Hinzu kommt, dass der polnische Ölkonzern Orlen gerne Anteile der PCK übernehmen würde. Das wiederum wird in Deutschland kritisch gesehen wegen möglicher Wassserstoff-Pläne für den Standort Schwedt. Abhilfe sollten zuletzt Lieferungen aus Kasachstan schaffen. Doch eine verlässliche Versorgung für Schwedt gibt es noch nicht.