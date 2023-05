Beim jüngsten Klimagipfel in Ägypten waren nach Angaben von Umweltschützern mehr als 600 Lobbyisten für Öl, Gas und Kohle registriert. Die Emirate zählen zu den zehn größten Ölproduzenten der Welt und wollen trotz Klimakrise ihre klimaschädliche Öl- und Gasproduktion ausbauen.

Allein im zweiten Halbjahr 2022 nahm Adnoc acht neue Bohrinseln in Betrieb. Al-Dschaber war bereits bei mehreren Uno-Klimakonferenzen dabei und leitete auch schon ein Staatsunternehmen für erneuerbare Energien.

Ärger bei Umweltschützern, Chance für die VAE?

Die COP28 in Dubai gibt den Vereinigten Arabischen Emiraten auch die Möglichkeit, ihr Profil als Regionalmacht zu stärken und ihre diplomatischen Verbindungen auszubauen. Am Montagabend kündigte das Land etwa an, man habe Israels Präsidenten Izchak Herzog (62) und den Premierminister Benjamin Netanyahu (73) zu dem Gipfeltreffen eingeladen. Die Beziehungen zwischen den Staaten hatten sich in den vergangenen Jahren verbessert, 2021 eröffneten die VAE eine Botschaft in Tel Aviv.