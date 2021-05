US-Benzin-Pipeline Hacker erpressten von Colonial Pipeline Millionen-Lösegeld - in Bitcoin

Nach dem Hackerangriff stand die größte US-Benzin-Pipeline für Tage still, gab es kaum noch Sprit im Osten der USA. Wie der Betreiber jetzt einräumt, zahlte er 4,4 Millionen Dollar Lösegeld an die Erpresser - in Bitcoin und gegen den Rat des FBI.