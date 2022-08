Die aktuelle Preisexplosion ist Folgewirkung des Chaos auf den Energiemärkten. Aufgrund der reduzierten Gaslieferungen aus Russland und der ausgefallenen Atomkraftwerke in Frankreich herrscht Mangel. Um die fehlende Energie zu liefern, würden laut Florian Rothenburg, Experte für EU-Energie- und Kohlenstoffmärkte beim Analysehaus ICIS, die Kohleverstromung und damit die Emissionen des Stromsektors steigen. Die Folge des Kohle-Comebacks ist eine höhere Nachfrage nach CO 2 -Zertifikaten – und damit ein gestiegener Preis. Verstärkt werde das Ganze durch den Weiterbetrieb alter Kohlekraftwerke, die wegen der Energiekrise in Deutschland länger am Netz bleiben sollen, so Rothenburg.