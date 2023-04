Chiles Präsident Gabriel Boric (37) will die wachsende Lithium-Industrie des Landes verstaatlichen. So solle die Wirtschaft angekurbelt und die Umwelt geschützt werden. "Das ist eine Gelegenheit für wirtschaftliches Wachstum, die kurzfristig nur schwer zu übertreffen sein wird", sagte Boric in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Es sei die beste Chance zum Umstieg auf eine nachhaltige und entwickelte Wirtschaft. Die nationale Lithium-Strategie habe zum Ziel, den geschaffenen Reichtum gerechter zu verteilen.