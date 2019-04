Ölfeld im Permischen Becken in Texas

In der Ölbranche kommt es zur größten Übernahme seit Jahren: Der US-Konzern Chevron will für 33 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 30 Milliarden Euro) das Förderunternehmen Anadarko Petroleum kaufen. Es wäre der größte Deal in dem Sektor seit der Übernahme des Gasspezialisten BG Group durch den Öl-Giganten Royal Dutch Shell im Jahr 2016.

Wie Chevron am Freitag mitteilte, werden im Rahmen der Transaktion auch 15 Milliarden Dollar Schulden von Anadarko übernommen - der Deal kommt damit auf ein Volumen von knapp 50 Milliarden Dollar.

Anleger waren skeptisch - die Chevron-Aktien verloren vorbörslich an der Wall Street vier Prozent. Die Papiere von Anadarko sprangen um ein Drittel. Anadarko-Aktionäre sollen von Chevron je Anteilschein 65 Dollar erhalten. "Das sieht nach einer sehr riskanten Wette von Chevron aus, dass es im Ölsektor weiter gut läuft und die Ölpreise hoch bleiben", sagte Analyst Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Kritisch könne für Chevron auf längere Sicht werden, dass der Konzern nicht im Bereich der Erneuerbaren Energien vertreten sei.

Roy Martin, Analyst bei Wood Mackenzie, schrieb derweil, dank des Deals springe Chevron in den Kreis der "ultragroßen" Ölkonzerne vor, zu dem bislang ExxonMobil, Royal Dutch Shell und BP gehörten.

Mit der Übernahme schafft sich Chevron einen größeren Zugang zum Permischen Becken im US-Bundesstaat Texas. Dort liegen riesige Mengen an Schieferöl, das mit Hilfe der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wird.

luk / reuters