Der britische Ölmulti BP hat aufgrund seines Rückzugs aus Russland im ersten Quartal einen Nettoverlust von 20,4 Milliarden Dollar (19,4 Milliarden Euro) gemacht, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Unter den Unternehmen, die ihr Russland-Geschäft wegen des Ukraine-Kriegs beendeten, ist BP bislang bei Weitem der größte Verlierer gemessen an den Aufwendungen vor Steuern, wie das Wall Street Journals meldet. Der Energiekonzern musste 24 Milliarden Dollar auf die 19,75-prozentige Beteiligung am russischen Ölgiganten Rosneft und zwei weitere Joint Ventures abschreiben. Ungeachtet des massiven Verlustes im ersten Quartal legte die BP-Aktie am Dienstag zunächst zu und stieg am Vormittag um rund zwei Prozent.