Offshore-Windabteilung wächst von 200 auf 800 Beschäftigte

Die Neuzugänge stellen für den an der britischen Börse notierten Energiekonzern angesichts des harten Wettbewerbs um Talente im Bereich der erneuerbaren Energien einen Coup dar. In Abkehr von der Tradition des Ölkonzerns verfolgt BP, was den Ausbau der grünen Energie angeht, einige der ehrgeizigsten Ziele in der Öl- und Gasindustrie.

Seit Looney im Februar 2020 zum CEO ernannt wurde, hat er sich verpflichtet, die Investitionen in kohlenstoffarme Projekte zu verzehnfachen und bis 2030 50 Gigawatt an erneuerbaren Energien zu bauen oder zu erwerben. Innerhalb von zwei Jahren hat sich BP von einem Unternehmen ohne Offshore-Windprojekte zu einem Unternehmen mit einer Pipeline von mehr als zehn Gigawatt entwickelt. Im Februar dieses Jahres erklärte Looney gegenüber der "Financial Times ", dass bisher 36 leitende Angestellte von Unternehmen wie Tesla, Vodafone, 7-Eleven und dem Toyota-Forschungsinstitut zu BP gekommen seien.