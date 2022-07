Tatort-Fotos werden präsentiert: Brötchen liegen verstreut auf einem Fußweg herum, etwas weiter liegt ein Konservenglas mit einem übergestülpten Einweghandschuh. Er spielt eine entscheidende Rolle. Die Polizei fotografiert auch eine Joggingjacke, die im Halsbereich völlig säurezerfressen ist.

Ehemaliger Finanzvorstand

Günther war damals Finanzvorstand der RWE-Tochter Innogy. Er wurde am 4. März 2018 in einer Grünanlage abgepasst und von hinten angegriffen, 200 Meter von seiner Haustür entfernt. Die Täter verwendeten konzentrierte Schwefelsäure, wie sie in Autobatterien verwendet wird. Günther wurde mit schweren Verätzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebte zeitweise in Lebensgefahr.