Wer momentan mit dem eigenen Fahrzeug durch Deutschland reist, dem dürfte beim Tanken das derzeitige Nord-Süd-Gefälle aufgefallen sein. Am höchsten sind die Spritpreise in Bayern, deutlich preiswerter sind Kraftstoffe in Berlin und Hamburg. Das hat eine aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern ergeben.