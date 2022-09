Kein Herankommen an das Geld in Russland

Unipers Russland-Geschäft ist profitabel, doch es gibt ein Problem: Uniper ertrinkt in Schulden, kommt aber gleichzeitig nicht an das Geld in Russland heran. Das russische Stromerzeugungsgeschäft von Uniper ist bei Unipro angesiedelt, eine in Russland notierte Tochtergesellschaft von Uniper. Laut Unternehmenswebsite gehören zum russischen Geschäft drei Gas- und zwei Kohlekraftwerke. Schaut man sich die aktuelle Halbjahresbilanz von Uniper an, so fällt auf: Das russische Geschäft lieferte mit 193 Millionen Euro die einzigen Pluszahlen in der Bilanz. Da die von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen auch den Zahlungsverkehr betreffen, kommt der Konzern an das Geld momentan nicht heran. Außerdem befürchtet Uniper, dass die russische Regierung Sanktionen oder Gesetzesänderungen erlassen könnte, die "im schlimmsten Fall (…) zu einer Enteignung oder einem Verlust der Beherrschung" über Unipro führen könnte. Düstere Aussichten.