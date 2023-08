Dieses Vorgehen sowie die steigenden Aramco-Ausschüttungen verdeutlichen laut Bloomberg den wachsenden Bedarf des Staates an liquiden Mitteln, um damit die ehrgeizigen Wachstumspläne von Kronprinz Mohammed bin Salman (37) zu finanzieren. Bin Salman will die Wirtschaft des Königreichs in einen Technologie-, Tourismus- und Freizeitriesen verwandeln.