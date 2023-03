Aramco will eigenen Angaben zufolge weiterhin viel Geld in die Produktion stecken. Insgesamt kalkuliert das Management für 2023 mit Kapitalausgaben in Höhe von rund 45 bis 55 Milliarden Dollar, 2022 beliefen sie sich auf 37,6 Milliarden. Investieren will das saudische Unternehmen auch in kohlenstoffärmere Technologien. Die Öl- und Gasindustrie gilt als großer Mitverursacher des Klimawandels.

"Angesichts der Tatsache, dass Öl und Gas in absehbarer Zukunft unverzichtbar bleiben werden, sind die Risiken unzureichender Investitionen in unserer Branche real – einschließlich der Gefahr, zu höheren Energiepreisen beizutragen", sagt Amin H. Nasser, CEO und Präsident von Saudi Aramco, in einer Erklärung.