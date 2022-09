Städte und Kommunen erstellen Blackout-Pläne, Unternehmen rüsten ihre Notstromversorgung auf – Deutschland bereitet sich auf einen Winter mit Stromausfällen vor. Denn die Gaskrise entwickelt sich in eine Stromkrise. Mit dem russischen Gaslieferstopp, den stillstehenden Atomkraftwerken in Frankreich und der Dürre in Europa hat sich am Strommarkt eine gefährliche Gemengelage zusammen gebraut. Fest steht, es wird eng mit der Stromversorgung. Angesichts der Zuspitzung der Energiekrise nehmen die Warnungen vor flächendeckenden Stromausfällen in Deutschland zu.