Da der Corona-Boom vorbei ist, konzentriert sich Biontech schon seit einiger Zeit wieder vermehrt auf seine Krebsforschung, in der das Unternehmen seine Wurzeln hat.

Konzentration auf Krebsmedikamente

So soll noch in diesem Jahr eine entscheidende Phase-3-Studie mit einem Krebsmittel zum Einsatz bei Lungenkrebs starten, das sich Biontech im März in einem Millionendeal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4 gesichert hatte. Zudem ist eine Phase-2-Studie mit einem Krebsimpfstoffkandidaten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten geplant.

Für künftige Onkologie-Produkte möchten die Mainzer in diesem und im kommenden Jahr eine Vertriebsorganisation in den USA, der EU und anderen ausgewählten Regionen aufbauen.