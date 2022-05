Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet trotzdem fest damit, dass ein EU-Ölembargo kommt. "Dass Öl auf die Sanktionsliste kommt, davon gehe ich sicher aus", sagte Habeck nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel. Wie hart die Embargo-Bedingungen definiert würden, werde aber noch beraten. Die EU-Kommission werde das neue Sanktionspaket gegen Russland nach seiner Einschätzung am Dienstag vorschlagen, sagte Habeck weiter. Ob die nötige Einigung der Mitgliedstaaten bis zum Wochenende gelinge, sei aber noch offen.

Die EU-Länder müssten ein Ölembargo gegen Russland einstimmig beschließen. Ungarn lehnt einen Importstopp für russisches Öl und Gas allerdings ab. Der Anfang April wiedergewählte Regierungschef Viktor Orban will das Thema Diplomaten zufolge auf dem EU-Gipfel in Brüssel Ende Mai diskutieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte zu einem möglichen Ölembargo in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Scholz?": Wir wissen wie schwierig das ist, deshalb wissen wir auch, wie schwierig das für andere Länder ist." Es gehe jetzt darum, ein "gemeinsames Konzept" zu finden.

"Ungarn bemüht sich am wenigsten"

Als möglich gilt in Brüssel derzeit eine Ausnahmeklausel für Länder, die besonders stark von russischen Öllieferungen abhängig sind - so wie Ungarn. Habeck rief skeptische EU-Länder wie Ungarn zu einem raschen Ausstieg aus russischem Öl und Gas auf. Die Solidarität mit der Ukraine gebiete es, fossile Energieträger aus Russland "schnell und drastisch zu reduzieren", sagte er in Brüssel. "Ungarn bemüht sich von allen EU-Ländern am wenigsten", kritisierte Habeck im ZDF-"heute journal".