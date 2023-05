In einer Klage von Tesla-Aktionären hatte Musk im Januar ausgesagt, dass JP Morgan früher das gesamte kommerzielle Bankgeschäft von Tesla abgewickelt habe. Die Geschäftsbeziehung sei aber in die Brüche gegangen, nachdem die Bank Teslas Kfz-Leasinggeschäft nicht unterstützt habe.

Die Jungferninseln beschuldigen JP Morgan, Anzeichen des Missbrauchs von Frauen durch Epstein auf dessen Privat-Insel Little St. James ignoriert zu haben. Die Bank bestreitet das. Epstein war bis 2013 ein wichtiger Kunde im Privatbank-Geschäft von JP Morgan. Epstein, der sich selbst in der Öffentlichkeit als brillanter Finanzier darstellte, hatte in den USA Zutritt zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft – darunter auch US-Präsidenten. Selbst nachdem Epstein 2008 als Sexualstraftäter registriert worden war, tat dies seinen Verbindungen zu den Mächtigen in Wirtschaft und Finanzwelt keinen Abbruch.