Die blauen Haken kommen zurück. Twitter will am Montag eine überarbeitete Version seines gebührenpflichtigen Premium-Kontos !Twitter Blue! herausbringen. Das verkündete das Unternehmen am Samstag per Tweet. Die neue Variante, die es den Abonnenten unter anderem ermöglicht, den blauen Haken zu erhalten, der ein Konto als verifiziert kennzeichnet, soll für Apple-Nutzer über den App Store elf Dollar im Monat kosten. Wer sich "übers Web" dafür anmeldet, zahlt für das Angebot pro Monat acht Dollar.