Umbau innerhalb von 24 Stunden

Musk hatte zuvor angedeutet, den geplanten Umbau von Twitter zu beschleunigen. Am Samstagabend bat Musk seine 149 Millionen Follower, Vorschläge für ein Logo zu machen. Anschließend wählte er einen der Entwürfe aus und machte ihn zu seinem neuen Profilbild. In seinen Antworten an seine Follower bestätigte er, dass er beabsichtigt, es vorläufig als Design zu übernehmen, das sich "wahrscheinlich später ändert und sicherlich noch verfeinert wird", wie der Milliardär sagt. "Wir werden bald Adieu zur Marke Twitter sagen und Schritt für Schritt auch zu allen Vögeln", erklärte er am Samstagabend.Die Grafik wurde später auf die Twitter-Büros in San Francisco projiziert und von Chief Executive Officer Linda Yaccarino als Hintergrundbild übernommen. Sie twitterte ihre Unterstützung und ein Foto des X