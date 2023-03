Umweltverbände sorgen sich um Grundwasser

Und auch Umweltverbände sehen Probleme mit der Gigafactory in Kombination mit Schutzgebieten und Grundwasser. Seitdem Musk seine Pläne angekündigt hat, befürchten sie Risiken, denn ein Teil des Werksgeländes liegt in einem Wasserschutzgebiet. Das Industrieunternehmen hantiere dort mit gefährlichen und wassergefährdenden Stoffen "nach Gutdünken", heißt es von der Grünen Liga Brandenburg. Als besonders brisant sieht der Verband, dass seit drei Verfahrensjahren keine Klarheit darüber bestehe, ob die Industrieanlage unter die Störfallverordnung fällt. Umweltschützer protestierten am vergangenen Dienstag sogar an einem Tesla-Geschäft in Berlin-Mitte gegen den Wasserverbrauch der Fabrik in Grünheide. Sie warfen Farbe an die Fassade des Ladens und klebten Plakate an.