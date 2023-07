Forschungsergebnisse Neues Lilly-Medikament bei Alzheimer wirksamer als gedacht

Zu Hirnblutungen kam es bei 31 Prozent der Studienteilnehmer in der Donanemab-Gruppe, verglichen mit etwa 14 Prozent in der Gruppe, die ein Placebo erhielten. Zudem wurden drei Todesfälle mit der Behandlung in Verbindung gebracht.

"Diese Nebenwirkungen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden", aber die meisten Fälle ließen sich durch Überwachung mit Magnetresonanztomografie (MRT) oder Absetzen des Medikaments in den Griff bekommen, sagte Studienleiterin Liana Apostolova, Professorin für Alzheimer-Forschung an der Indiana University School of Medicine.

Medikament wirkt besser als zunächst angenommen

Ärzte dürften voraussichtlich "sehr strenge MRT-Sicherheitsuntersuchungen während der Behandlung dieser Patienten vornehmen". Lilly geht davon aus, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA bis Ende des Jahres über die Zulassung von Donanemab entscheiden wird.