Podcast Einmal Millionär und zurück – der Abstieg der Berliner Startup-Stars und die Folgen für die Wirtschaft

Verdeckte Vertragsklauseln und abstürzende Firmenbewertungen - viele Beschäftigte in deutschen Startups erleben gerade eine böse Überraschung. In diesem Podcast informiert Jonas Rest, wie Gründer auch ihre Topleute im Unklaren über ihre Verdienstmöglichkeiten gelassen haben und was das für die Kultur in Tech-Deutschland bedeutet.