Die Nahversorger

Potenzial für die Kaufhäuser sieht Gerling in der Nahversorgung. So heißt es in einem Bericht des Einzelhandelsverbands, dass der Homeoffice-Trend den Nahversorungsbedarf gerade in den Innenstädten von Zentren im Speckgürtel von Großstädten verstärkt habe. Händler profitierten hier besonders unter der Woche, während Innenstädte von Großstädten wiederum am Wochenende an Attraktivität gewönnen.

Auch der Kaufhauskonzern Galeria hat die Nahversorgung entdeckt und will die Filialen stärker an lokale Gegebenheiten anpassen. So wurde in Kassel bereits das erste Haus nach den Bedürfnissen vor Ort ausgerichtet. Dennoch droht einem großen Teil der Filialen die Schließung oder der Verkauf.