Entlassungen sind für BASF ein Novum

Brutto fällt der geplante Jobabbau mit 4200 zu streichenden Stellen sogar noch größer aus. Doch BASF will auch Stellen aufbauen, etwa in Service-Zentren in Berlin und Madrid. Ein Teil des Jobabbaus soll daher über natürliche Fluktuation abgefedert werden: So rechnet BASF ab 2024 mit altersbedingten Abgängen von 1000 Mitarbeitern jährlich in den kommenden zehn Jahren. Für das Sparprogramm fallen etwa 400 Millionen Euro Kosten an. Insgesamt beschäftigt BASF weltweit rund 111.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, knapp 52.000 davon in Deutschland.

Für die BASF-Belegschaft sind Stellenstreichungen ein Novum. Und die Beschwichtigungsmaßnahmen des Topmanagements verfangen bei der Belegschaft nur in Teilen. Bislang konnte man bei BASF so gut wie nie einen öffentlichen Dissens zwischen Belegschaft und Management ausmachen. Diese Zeiten sind vorbei. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IGBCE luden am frühen Nachmittag zu einer eigenen Pressekonferenz ein. Der Ton: kämpferisch.