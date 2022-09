Stromkonzern Atom-Risiko Frankreich – wie EDF Europas Energiekrise verschärft

Jedes zweite Atomkraftwerk in Frankreich steht derzeit still – was den Strompreis in Europa zusätzlich in die Höhe treibt. Der inzwischen verstaatlichte Energieriese EDF bekommt die Probleme nicht in den Griff. Analyse eines Missmanagements.