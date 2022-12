Zählen Sie also doch irgendwann am Ende einer Woche oder eines Monats ihre Stunden oder Termine?

Nein, ich gehe allein nach Gefühl. Wichtig ist mir, dass sich meine Tätigkeit als CDO und meine anderen Projekte die Waage halten.

Wie sieht denn eine typische Arbeitswoche bei Ihnen aus?

Ich mache keine beruflichen Termine vor acht Uhr, und am Freitag haben wir bei Edding unsere Vorstandssitzung – viel mehr Regelmäßigkeit gibt es eigentlich nicht. Ich plane meine Wochen so: Zuallererst stehen die externen Veranstaltungen, Panels und Vorträge fest, die kommen nicht ad hoc rein und sind gut planbar. In dieser Woche waren das drei Stück, zwei in Berlin an meinem Wohnort und einer in Köln. Am Tag vor den Vorträgen blocke ich mir meist jeweils eine Stunde Zeit, um mich entsprechend vorzubereiten und abzustimmen.