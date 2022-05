Von der weltweit beliebtesten Lösung bei IT-Problemen – einmal Stecker ziehen und dann Neustart des Systems – rät Payone seinen Kunden ausdrücklich ab: Die gestörten H5000-Terminals sollten unverändert am Strom wie auch am Netzwerk angeschlossen bleiben.

Die Update-Version sei noch nicht stabil genug, um sie flächendeckend einzusetzen, teilte Payone mit. Als Payment Service Provider vertreibt das Unternehmen die Geräte an die Handelsunternehmen. Da die Entwicklung und Erprobung der neuen Software durch den Gerätehersteller Verifone voraussichtlich noch andauern werde, empfehle man den Händlern einen "systematischen Terminaltausch" – also den Austausch des Kartenlesegerätes durch ein Nachfolgemodell.

Seit Tagen bemühen sich nun Verifone und Payone darum, das Problem in den bestehenden Geräten durch ein Software-Update vor Ort oder gleich durch den Austausch des kompletten Terminals zu beheben. Doch so einfach ist es nicht.

Das Gerät ist schon in die Jahre gekommen; es wird aktuell in Deutschland gar nicht mehr vertrieben, die bestehenden Geräte hätten bereits ausgetauscht werden sollen. Doch dieser Prozess verzögerte sich – offenbar auch wegen des globalen Chipmangels.

Hintergrund für die außergewöhnlich lange Störung ist ein Defekt des in Deutschland meistverkauften Kartenlesegeräts H5000. Dieser vom US-Konzern Verifone hergestellte und vom Zahlungsdienstleister Payone vertriebene Terminal ist in tausenden Filialen des deutschen Einzelhandels zu finden.

Für Kundinnen und Kunden ist es seit sechs Tagen ein gewohntes und ärgerliches Bild: "Keine Kartenzahlung möglich", ist seit Dienstag in vielen Supermärkten auf eilig aufgestellten Pappschildern zu lesen. Neben Filialen von Aldi , Edeka, Rossmann oder Netto sind auch Tankstellen betroffen. Und obwohl die Supermarkt- und Drogerieketten inzwischen Entwarnung geben und grundsätzlich in den meisten Filialen wieder EC-, Giro- oder Debitkartenzahlungen annehmen können – das Problem wird den deutschen Einzelhandel noch Tage beschäftigen.

Noch zugeknöpfter gibt sich Verifone, der Gerätehersteller aus den USA. Man sei sich bewusst, dass es bei den H5000-Terminals "ein Problem mit der Nutzbarkeit" gibt. Das Problem hänge aber nicht mit dem Ablauf eines Zertifikats zusammen, wie zunächst vermutet worden war. Das Problem sei ein Softwarefehler, der keine Sicherheitslücke darstelle, beteuert Verifone. Man arbeite – selbstverständlich – mit "Hochdruck" an einer Lösung. Übersetzt heißt das: Es wird noch einige Zeit dauern, bis die H5000 Terminals überall wieder fehlerfrei funktionieren.

Aldi, Edeka und Netto kommen beim Austausch der Geräte voran

Viele Einzelhändler wollen sich daher auf das Software-Update nicht verlassen und haben am Wochenende damit begonnen, das Terminal in ihren Filialen auszutauschen. Aldi Nord und Edeka sind dabei bereits gut vorangekommen: "In den meisten Edeka-Märkten ist die EC-Kartenzahlung seit heute wieder möglich", bestätigte eine Edeka-Sprecherin gegenüber dem manager magazin. Vereinzelt gebe es zwar noch Probleme, aber auch in diesen Märkten sei in der Regel "mindestens ein funktionsfähiges Terminal eingerichtet". Das bedeutet: Wer kein Bargeld hat, muss eventuell an der EC-Kasse länger warten.

Bei der Edeka-Tochter Netto könne ab sofort wieder in allen Filialen mit EC-Karte bezahlt werden, bestätigte die Sprecherin. Der Discounter stellt seine Terminals ebenso wie Aldi Nord und die Drogeriekette Rossmann um und ersetzt den H5000 durch neuere Geräte.

Auch bei Aldi Nord geht der Umtausch voran (Aldi Süd Filialen waren nicht von dem Problem betroffen). Kartenzahlung werde in allen Filialen "kurzfristig wieder möglich sein", sagte ein Sprecher am Montag. Die betroffenen Zahlungsgeräte würden dabei durch neue Modelle ersetzt. "Viele Märkte wurden bereits am Wochenende und am Montag umgerüstet, die restlichen folgen in den nächsten Tagen."