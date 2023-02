Von dem Pilotversuch verspreche sich das Unternehmen mittelfristig bessere Geschäfte, obwohl es zunächst auf Umsatz verzichte. Mit der Abschaffung der Gebühren für Privatleute "möchten wir das Angebot gebrauchter Artikel erhöhen und so die Kreislaufwirtschaft stimulieren", sagte Geschäftsführer Klinck. Das Unternehmen erwartet, dass Verbraucher, die bei Ebay verkaufen, oft auch direkt auf der Plattform wieder einkaufen, und zwar auch bei gewerblichen Händlern. Dabei gäben sie mehr als doppelt so viel aus wie andere Kunden. Gehe die Rechnung auf, solle dieses Modell in anderen Ländern eingeführt werden.