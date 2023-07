Die Reiselust nach dem Ende der Coronapandemie stimmt den britischen Billigflieger Easyjet zuversichtlich. Der Vorstand rechnet im laufenden Quartal (Juli bis September) vor Steuern mit einem Rekordgewinn, teilte die Fluglinie am Donnerstag mit. Gleichzeitig erklärte Konzernchef Johan Lundgren (56): Sollten die Urlauber wegen der Hitze etwa in Südeuropa andere Ziele wählen, sei Easyjet in der Lage, seine Routen zu ändern. Die Fluggesellschaft habe die Flexibilität, Strecken je nach Nachfrage zu ändern, wenn es sein müsste auch jährlich. "Ich gehe also nicht davon aus, dass dies ein großes Problem für uns sein wird", so Lundgren. Bislang seien aber die Wunschziele der Urlauber trotz der aktuellen Hitzewelle unverändert.